الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
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القائم بأعمال وزارة الدفاع الأفغانية يقول إن الرئيس غني فوّض يوم أمس كامل صلاحياته الى مجلس مكون من كبار المسؤولين والشيوخ الأفغان

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-08-2021