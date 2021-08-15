شاهد.. باحث سياسي: تطورات افغانستان تدل على مخطط طالبان الدقيق للسيطرة على البلاد

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وأضاف محمدي خلال اتصال هاتفي مع قناة العالم الإخبارية بأن بعض الأخبار تتحدث عن تولي علي احمد جلالي مسؤولية الحكومة الموقتة حتى يبرز معالم الحكومة الجديدة داخل أفغانستان مضيفاً بأن اعمدة الدخان تتصاعد من مبنى السفارة الامريكية في كابول نتيجة حرق الوئائق السرية حيث يدل هذا الأمر على خوف الأمريكيين من سيطرة طالبان على السفارة الأمريكية.

واعلن مسؤولين بافغانستان أن باتت تسيطر جماعة"طالبان" على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، ولا يمكن مغادرة البلاد إلا عبر مطار كابل، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

يأتي ذلك بعدما استولى مقتالو "طالبان" على معبر طورخم على الحدود مع باكستان صباح اليوم الأحد، ما دفع السلطات الباكستانية لإغلاق هذا المعبر.

وفي وقت سابق اليوم سيطرت "طالبان" على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال، مؤمنة بذلك الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

واستولي مسلحون من طالبان على جامعة كابل غرب المدينة ورفعوا أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في "طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة قوله إن قيادة الجماعة أمرت المقاتلين بالامتناع عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، مضيفا أن الجماعة تطلب من النساء اللجوء إلى أماكن آمنة.