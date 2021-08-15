شاهد.. لهذا السبب سقطت الحكومة الافغانية..

العالم - خاص بالعالم

وقال د. علي واحدي في حديث لقناة العالم وصول قوات طالبان لكابول كان متوقع، لأن الحكومة الافغانية كانت تعتمد علی الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة تركتها في المرحلة الاخيرة ولهذا سقطت هذه الحكومة.

واعتبر ان سقوط المدن بيد قوات طالبان، كان سببه الاساسي عدم شرعية الحكومة الافغانية، فلم يشارك سوی مليوني افغاني في الانتخابات الاخيرة.

وأكد ان الولايات المتحدة سرقت ثروات افغانستان خلال الـ20 سنة الماضية.

وأوضح واحدي ان طالبان اعلنت استراتيجيتها مؤكدة ان ليس لها مشكلة مع دول الجوار وستكون لها علاقات مع الكثير من البلدان.