الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. لهذا السبب سقطت الحكومة الافغانية..

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

كشف الناشط السياسي الافغاني د.علي واحدي سبب سقوط الحكومة الافغانية بعد تقدم قوات طالبان نحو العاصمة الافغانية كابول.

العالم - خاص بالعالم

وقال د. علي واحدي في حديث لقناة العالم وصول قوات طالبان لكابول كان متوقع، لأن الحكومة الافغانية كانت تعتمد علی الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة تركتها في المرحلة الاخيرة ولهذا سقطت هذه الحكومة.

واعتبر ان سقوط المدن بيد قوات طالبان، كان سببه الاساسي عدم شرعية الحكومة الافغانية، فلم يشارك سوی مليوني افغاني في الانتخابات الاخيرة.

وأكد ان الولايات المتحدة سرقت ثروات افغانستان خلال الـ20 سنة الماضية.

وأوضح واحدي ان طالبان اعلنت استراتيجيتها مؤكدة ان ليس لها مشكلة مع دول الجوار وستكون لها علاقات مع الكثير من البلدان.

روابط ذات صلة

شاهد.. باحث سياسي: تطورات افغانستان تدل على مخطط طالبان الدقيق للسيطرة على البلاد

باكستان تغلق معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان

الصين تحمل واشنطن مسؤولية تدهور الاوضاع في افغانستان

شاهد.. ماذا يجري حاليا في العاصمة الافغانية بعد وصول قوات طالبان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. لهذا السبب سقطت الحكومة الافغانية..

شاهد.. باحث سياسي: تطورات افغانستان تدل على مخطط طالبان الدقيق للسيطرة على البلاد

بعبوة ناسفة.. استهداف بئر للنفط شمالي العراق

بيانات استنكار في لبنان حول انفجار منطقة عكار

باكستان تغلق معبر تورخم الحدودي مع أفغانستان

تعرف على.. أفضل فطور لمرضى السكري!