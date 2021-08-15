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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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رويترز عن متحدث باسم طالبان: ندعو الرئيس الأفغاني أشرف غني والزعماء الآخرين للعمل معنا
مراسل الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: هروب جماعي للسجناء بعد سيطرة طالبان على مدينة جلال آباد شرقي البلاد
القائم باعمال الداخلية الأفغانية: سيكون هناك "انتقال سلمي للسلطة" إلى حكومة انتقالية بعد أن منعت طالبان عناصرها من دخول كابول
متحدث باسم طالبان: نسعى لتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأفغان
القائم باعمال الداخلية الأفغانية: سيكون هناك "انتقال سلمي للسلطة" إلى حكومة انتقالية بعد أن منعت طالبان عناصرها من دخول كابول
الرئيس الأفغاني يطلب من قوات الأمن الحفاظ على القانون والنظام في كابول
رويترز عن متحدث باسم طالبان: نسعى لتشكيل حكومة يشارك فيها جميع الأفغان
رويترز عن متحدث باسم طالبان: سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل على أن ترتدي الحجاب
الرئيس الأفغاني يطلب من قوات الأمن الحفاظ على القانون والنظام في كابول
رويترز عن مسؤول أمريكي كبير: لا تغيير في التعامل العسكري بشأن أفغانستان ما لم تؤثر طالبان على عمليات الإجلاء
رويترز عن متحدث باسم طالبان: الملا برادر في قطر وليس صحيحا أنه في كابول
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش
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