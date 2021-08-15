ماذا يجري الآن في مزار شريف التي سيطرت عليها طالبان؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار كاظم حيدري، الى أن طالبان تريد أن تتخذ قرارات جديدة وتقدم نشاطاتها ومشاريعها حاليا واباء الشعب الأفغاني يمارسون عملهم اليومي بشكل طبيعي واعتيادي، ولاتزال المصانع مستمرة في عملها الا أن الحركة المرورية من مزارشريف الى أوزبكستان عبر جسر حيركان فهنالك عبور كثيف للهاربين الى اوزبكستان.

ونوه مراسل الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: هروب جماعي للسجناء بعد سيطرة طالبان على مدينة جلال آباد شرقي البلاد

وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

واستولي مسلحون من طالبان على جامعة كابل غرب المدينة ورفعوا أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في"طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة قوله إن قيادة الجماعة أمرت المقاتلين بالامتناع عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، مضيفا أن الجماعة تطلب من النساء اللجوء إلى أماكن آمنة.

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