البرلمان الإيراني يواصل مناقشة التشكيلة الوزارية

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وقال يعقوب رضا زاده النائب في البرلمان الايراني:"في مجال عملي بلجنة الأمن القومي حضر المرشحون الى اللجنة المختصة وعلى مدى ساعتين قاموا بعرض برامجهم ومؤهلاتهم وسجلاتهم وقمنا كنواب بطرح عدة اسئلة تخصصية عليهم وكانت الاجوبة مقنعة نوعا ما".



حضر الوزراء المرشحون اجتماعات اللجان التخصصية، وبينوا خططهم على أمل كسب ثقة أعضاء البرلمان، حيث بدى عدد منهم متحمسين للبدء بالعمل فور حصولهم على ثقة البرلمان



ونوه علي بابائي كارنامي النائب في البرلمان الايراني:"نواصل مناقشة برامج الوزراء وسيرهم الذاتية حتى يوم الثلاثاء على أقل تقدير ليصار عقب ذلك إلى التصويت على الثقة لكل وزير على حدة بحسب ما تنص عليه المادة مئة وثلاثة وثلاثون من الدستور الإيراني".



يبدأ مسار وزراء المستقبل بلجنة تخصصية ويصلون الى قاعة البرلمان، حيث يحدد مئتان وتسعون نائبا مصير تسعة عشر مرشحا للوزارة والحكومة المقبلة عبر منح الثقة أو حجبها عنهم.

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