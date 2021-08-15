الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الامن العراقي يطيح بإرهابي خطير ضمن ما يسمى "قاطع نينوى"

الامن العراقي يطيح بإرهابي خطير ضمن ما يسمى
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاحد، القبض على إرهابي ضمن ما يسمى "قاطع نينوى - ولاية العراق".

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش الإرهابية، تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع من القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب"، مبينة أنه "عمل مع العناصر الإرهابية ضمن ما يسمى (قاطع نينوى - ولاية العراق)".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد اخذ الموافقات الرسمية ومتابعة لهذا الإرهابي وإلقاء القبض عليه في الجانب الايمن لمدينة الموصل"، لافتة الى أنها "اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا لإكمال أوراقه التحقيقية".

روابط ذات صلة

العراق يكشف أسرارا مهمة لـ'داعش' في الانبار

بعبوة ناسفة.. استهداف بئر للنفط شمالي العراق

كشف تفاصيل اتفاق العمليات المشتركة العراقية مع البيشمركة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون يقيمون بؤرة استيطانية في خربة 'زنوتا' بالخليل

وزير الداخلية الأفغاني: لا هجوم على كابول وسيجري انتقال سلمي للسلطة

هنية: "سيف القدس" لم يغمد وفصول المواجهة تتواصل

اعتصام في لندن بالذكرى الخمسين لاستقلال البحرين

الرئيس الأسد يصدر قانونا يضمن حقوق الطفل

دمار شديد للرئتين من مجرد تدخين سيجارة إلكترونية لمدة 30 دقيقة!