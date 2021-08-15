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مسؤول من طالبان: الحركة قررت عدم السماح لأي عنصر بإطلاق النار احتفالا في الوقت الحالي

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

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