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حماس تعبر عن تضامنها مع لبنان بعد حريق عكار

حماس تعبر عن تضامنها مع لبنان بعد حريق عكار
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

قدمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التعازي والمواساة من لبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا، ومن أسر الضحايا والمصابين، بحادث انفجار خزان المحروقات في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي لبنان.

العالم - فلسطين

وأعربت الحركة في بيان يوم الأحد، عن بالغ الحزن لما أصاب الشعب اللبناني، بوقوع العشرات من الضحايا والجرحى جراء هذا الحادث الأليم والمأساوي وفقا لـ المركز الفلسطيني للإعلام.

وعبرت عن تضامنها مع أهالي الضحايا والجرحى، متمنيةً الرحمة لمن قضوا، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وأن يحفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 22 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وجرح آخرون جراء انفجار صهريج وقود في شمالي لبنان.

ووقع الانفجار في وقت متأخر من مساء أمس السبت، في بلدة التليل بمنطقة عكار شمالي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الانفجار أدى لسقوط 70 جريحًا، وأن بعض الإصابات بالغة، واصفة "الوضع في مستشفيات عكار بالمأساوي، حيث لا يوجد معدات طبية للجرحى وللحروق البليغة".

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