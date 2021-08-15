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كابول والمستقبل الضبابي..طالبان على أبواب العاصمة

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن مسلحي طالبان دخلوا العاصمة كابول من مختلف الجهات، فيما قال القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني أنه سيتم تسلم السلطة عبر إدارة مؤقتة وبصورة سلمية.

العالم - افغانستان

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