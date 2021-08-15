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رئيس الوزراء السوري يصدر 3 قرارات تفويض لوزراء الدولة

رئيس الوزراء السوري يصدر 3 قرارات تفويض لوزراء الدولة
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس ثلاثة قرارات فوض بموجبها وزراء الدولة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة.

العالم - سوريا

وبحسب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه فوض عرنوس وزير الدولة محمد فايز البرشة بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

كما فوض عرنوس وزير الدولة عبد الله عبد الله بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بشؤون مجلس الشعب والقيام بالمهام التي يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.

وفوض عرنوس وزير الدولة ديالا بركات بممارسة صلاحيات واختصاصات الوزير المختص التي يمارسها رئيس مجلس الوزراء بموجب الأحكام والقوانين النافذة فيما يتعلق بمتابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية والقيام بالمهام التي يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء.

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