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رويترز عن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن: حقيقة الأمر هي أن القوات الأفغانية لم تتمكن من الدفاع عن البلاد

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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