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رويترز: بلينكن يقول إن أمريكا أبلغت طالبان بأنه سيكون هناك "رد سريع وحاسم" إذا واجهت العسكريين الأمريكيين

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

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