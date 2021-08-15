الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اللوبي الإسرائيلي بأمريكا يحرض على النائبة إلهان عمر

اللوبي الإسرائيلي بأمريكا يحرض على النائبة إلهان عمر
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

نشر اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية "آيباك" منشورات تحريضية على النائبة المسلمة في البرلمان الأمريكي، إلهان عمر.

العالم - الاحتلال

وقال المتحدث باسم إلهان عمر، جيرمي سيلفين، إن منشورات "آيباك" على وسائل التواصل الاجتماعي تضع حياة النائبة في خطر.

ولفت سيلفين إلى أن المنشورات لا تفرق بين الأمريكيات الديمقراطيات والإرهابيين.

وجاء في أحد المنشورات صورة للنائبة إلهان عمر، مع تعليق إلى جانبها: "قف إلى جانب أمريكا ضد الإرهابيين".

وأكد أن ربط المسلمين الأمريكيين بالإرهاب هو مثال على "الإسلاموفوبيا".

من جانب آخر، انتقد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" الحملة، ووصفها بالخطيرة، مستنكرا اللغة "الدنيئة" التي ينشرها اللوبي الإسرائيلي.

العام الماضي، حققت النائبتان في الكونغرس، إلهان عمر ورشيدة طليب، فوزا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي، لولاية ثانية، ضمن الانتخابات العامة للرئاسة وثلث المجلس.

وعلى الرغم من الهجوم الشرس من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إلهان عمر، والسخرية من أصولها الصومالية، إلا أنها فازت عن ولاية مينيسوتا.

وإلهان هي أول نائبة مسلمة محجبة، حصلت على الجنسية الأمريكية بعد لجوئها من الصومال، في تسعينيات القرن الماضي، واحتفظت بمقعدها ممثلة للدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا وباكتساح 64.6% ضد خصمها الذي حصل على 25.9%.

وحققت طليب الفوز في ديترويت، وهي فلسطينية الأصل، على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميتشيغان.

وواجهت طليب، أيضاً، ثلاثة من المرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، وهم: وسام جونسون من حزب "ديترويت الطبقة العاملة"، وإيتا ويلكوكسون من حزب "الخضر"، وأرتيكا بومر من حزب "دافعي الضرائب".

روابط ذات صلة

حماس تنتقد تصريحات إلهان عمر.. "ساوت بين الضحية والجلاد"

إلهان عمر: أزمة غزة سببها "دولة" تمولها أمريكا تواصل احتلالا لمجموعة من الناس

إلهان عمر: الضربات الإسرائيلية على غزة عمل إرهابي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. البرلمان الإيراني يواصل مناقشة التشكيلة الوزارية

عباس يتوجه للأردن للقاء الملك عبد الله

مساعٍ دولية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أفغانستان

1000 شرطي ودركي أردني إلى منطقة الشونة لشن حملة أمنية

بالفيديو.. كيف سيكون المشهد الأفغاني بعد وصول طالبان الى كابل؟

طالبان: سنحترم حقوق المرأة وسنسمح لها بالتعليم والعمل مع ارتداء الحجاب