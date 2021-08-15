اللوبي الإسرائيلي بأمريكا يحرض على النائبة إلهان عمر

العالم - الاحتلال

وقال المتحدث باسم إلهان عمر، جيرمي سيلفين، إن منشورات "آيباك" على وسائل التواصل الاجتماعي تضع حياة النائبة في خطر.

ولفت سيلفين إلى أن المنشورات لا تفرق بين الأمريكيات الديمقراطيات والإرهابيين.

وجاء في أحد المنشورات صورة للنائبة إلهان عمر، مع تعليق إلى جانبها: "قف إلى جانب أمريكا ضد الإرهابيين".

وأكد أن ربط المسلمين الأمريكيين بالإرهاب هو مثال على "الإسلاموفوبيا".

من جانب آخر، انتقد مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية "كير" الحملة، ووصفها بالخطيرة، مستنكرا اللغة "الدنيئة" التي ينشرها اللوبي الإسرائيلي.

العام الماضي، حققت النائبتان في الكونغرس، إلهان عمر ورشيدة طليب، فوزا في انتخابات مجلس النواب الأمريكي، لولاية ثانية، ضمن الانتخابات العامة للرئاسة وثلث المجلس.



وعلى الرغم من الهجوم الشرس من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إلهان عمر، والسخرية من أصولها الصومالية، إلا أنها فازت عن ولاية مينيسوتا.



وإلهان هي أول نائبة مسلمة محجبة، حصلت على الجنسية الأمريكية بعد لجوئها من الصومال، في تسعينيات القرن الماضي، واحتفظت بمقعدها ممثلة للدائرة الخامسة في ولاية مينيسوتا وباكتساح 64.6% ضد خصمها الذي حصل على 25.9%.



وحققت طليب الفوز في ديترويت، وهي فلسطينية الأصل، على منافسها الجمهوري الرئيسي ديفيد دودنهوفر، في منطقة الكونغرس رقم 13 في ولاية ميتشيغان.



وواجهت طليب، أيضاً، ثلاثة من المرشحين لا ينتمون للحزب الجمهوري، وهم: وسام جونسون من حزب "ديترويت الطبقة العاملة"، وإيتا ويلكوكسون من حزب "الخضر"، وأرتيكا بومر من حزب "دافعي الضرائب".

