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مساعٍ دولية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أفغانستان

مساعٍ دولية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول أفغانستان
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد، أن بلاده تعمل مع دول أخرى لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، حيث باتت حركة طالبان على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة.

العالم - روسيا

وقال المسؤول زامير زابولوف لوكالات أنباء روسية "نعمل على ذلك"، مؤكدا أن اجتماعاً سيُعقد قريباً.

وروسيا هي إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين.

باتت حركة طالبان يوم الأحد على وشك الاستيلاء الكامل على السلطة في أفغانستان بعد هجوم خاطف باشرته في أيار/مايو وأوصلها إلى أبواب كابول، حيث تلقى مسلحوها الأمر بعدم الدخول إلى العاصمة.

وأكد زابولوف الأحد لوكالات أنباء روسية أن روسيا من الدول التي حصلت على ضمانات من جانب طالبان بشأن أمن سفاراتها. وقال "لا إجلاء مرتقبا" لبعثتها الدبلوماسية من أفغانستان.

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