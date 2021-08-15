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رويترز عن مسؤول من طالبان: نتأكد من مسؤولينا في أفغانستان "ما إذا كان غني غادر كابول أم لا"

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

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