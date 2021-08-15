البرهان: "الجيش سيسد الطريق أمام الانقلاب على خيارات الشعب السوداني"

العالم - السودان

وجدد البرهان حرص القوات المسلحة على حماية التغيير والوصول بالسودان إلى بر الأمان للانتقال الديمقراطي وبناء وطن يسع الجميع، مقدما التحية للشعب السوداني واصفاً إياه بـ"المُلهم والقائد الذي يأتمرون بأمره وبصانع المعجزات وقاهر الظلم والطغيان".



وأضاف، في كلمته خلال فعاليات الليلة الختامية للاحتفال بأعياد الجيش الـ67 بقاعة الصداقة في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، أن أعداء الدولة حاولوا النيل من وحدة القوات المسلحة ولن يفلحوا في ذلك، فالجيش على قلب رجل واحد ولن تنفصل عروته.



وأوضح أن إنحياز القوات المسلحة للقوى المدنية الحية صنع التغيير الذي نشده الشعب السوداني، مشددا على أن الجيش سيعمل على حمل مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وسيتحمل مع شركاءه في قوى الثورة تحديات الانتقال لبناء وطن الحرية والعزة والسلام والعدالة.



وأشار إلى أن الجيش يمثل قيم الشرف والبطولة والكبرياء والفخر، وإنه سيعمل على صون الشعب السوداني وحفظ عزته وكرامته، مؤكدا أن رجال الجيش سيظلون باقون على العهد، مضيفا أن أبواب الجيش مشرعة أمام شركاء السلام لبناء السودان، داعيا الجميع للحاق بركب السلام وركب بناء الوطن.



وقدم البرهان التحية لأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وحكومته، موضحا أن السودان سيظل موحداً وقوياً، وكذلك لقوات الدعم السريع، منوها بأنها جزء أصيل من القوات المسلحة، وتقدم بالتحية لقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.



جاء ذلك بحضور الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، والفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، وكبار قادة القوات المسلحة والسفراء المعتمدين بالسودان.