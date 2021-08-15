أمريكا حصدت الفشل من احتلالها أفغانستان وعلى دول العدوان أن تعتبر

العالم- اليمن

وأوضح عبدالسلام : “كل احتلال له نهاية طال الوقت أم قصر، وها هي أمريكا تحصد الفشل بعد 20 عاما من احتلالها أفغانستان وعلى دول العدوان أن تعتبر”.

وتساءل عبدالسلام: “أما آن لمرتزقة العدوان أن يدركوا أن الاستقواء بالأجنبي على أبناء البلد جريمة لا تأتي بدولة ولا جيش؛ بل عاقبتها الخسارة والذل والعار؟”

وكان رئيس الوفد الوطني أكد في 11 أغسطس الجاري أن من يحول دون التوصل لحل سياسي في اليمن هي أمريكا، مشيرا إلى أن التدخل الأمريكي في اليمن أدى إلى استباحة السيادة الوطنية بالعدوان الغاشم وتنشيط القاعدة وداعش، واقتصاديا فرضوا حصارا خانقا أسفر عن كوارث طالت كل نواحي الحياة.