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بالفيديو: كبير المفاوضين الافغاني يعلن مغادرة غني البلاد ويصفه بالرئيس السابق

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد كبير مفاوضي الحكومة الافغانية عبد الله عبد الله في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ان اشرف غني غادر افغانستان، واصفا اياه بالرئيس السابق.

ووصف عبد الله عبد الله أشرف غني في الفيديو الذي بثه على حسابه الشخصي في فيسبوك بالرئيس السابق.

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