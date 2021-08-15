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مستشفى كابول على تويتر: إصابة أكثر من 40 شخصا في اشتباكات على مشارف كابول ونقلهم للعلاج

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

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