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آخر مستجدات ما يجري في العاصمة الأفغانية كابل

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مجتبى محمد يونس مراسل العالم في كابول، بدخول مسلحي طالبان العاصمة الأفغانية كابل بعد ظهر اليوم الأحد وقبل دخولهم بساعة الى كابل غادر الرئيس أشرف غني والدائرة المقربة من المسؤولين والحكوميين الموجودين معه في القصر الرئاسي الى طاجيكستان.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية خاصة حول الأوضاع في أفغانستان أشار مراسلنا:"الى أن رئيس المصلحة الوطنية الدكتور عبد الله عبد الله أكد في فيديو نشره انه متواجد في كابل ولكن أشرف غني خارج البلاد قائلا أن غني دمر البلاد وخرج منها.

واكد مراسلنا الى انه انتشرت اعمال سرقة ونهب في كابل من قبل اللصوص وترك الشرطة مراكزهم، وقال المتحدث باسم حركة طالبان انهم تركوا مسلحي طالبان بالدخول الى كابل للحفاظ على اموال الشعب من النهب واللصوص.

وكانت قد أعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات، واستولى مسلحون من طالبان على جامعة كابل غرب المدينة ورفعوا أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في"طالبان" بالعاصمة القطرية الدوحة قوله إن قيادة الجماعة أمرت المقاتلين بالامتناع عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، مضيفا أن الجماعة تطلب من النساء اللجوء إلى أماكن آمنة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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