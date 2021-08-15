بلينكن: ليس من مصلحتنا البقاء بأفغانستان!

العالم - افغانستان

وقال بلينكن في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أن أفغانستان ليست فيتنام، مؤكدا نجاح الولايات المتحدة في مهمة وقف الهجمات ضدها.

كما أضاف “ليس من مصلحتنا ببساطة البقاء في أفغانستان”، وتابع “فترة وجودنا هناك كانت ضعف فترة الوجود الروسي”.

وأكد الوزير الأميركي أن بلاده لم تطلب أو تعد حركة طالبان بشيء، معلنا نقل موظفي السفارة الأميركية من كابول إلى المطار.

وكان مسؤول أميركي قد طلب من الحركة عدم دخول المدينة حتى إجلاء الرعايا الأميركيين، وكشفت شبكة “سي إن إن”، سحب كافة موظفي السفارة الأميركية بكابول خلال 72 ساعة.

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن أمس السبت، رفع عديد القوات الأميركية المرسلة إلى أفغانستان للمشاركة في إجلاء طاقم السفارة ومدنيين أفغان إلى 5 آلاف عنصر.

وحذر بايدن حركة طالبان الزاحفة إلى كابول من عرقلة هذه المهمة، متوعداً إياها بـ"رد عسكري أميركي سريع وقوي" إذا ما هاجمت مصالح أميركية.

يأتى هذا فيما باتت حركة طالبان، الأحد، على وشك الاستيلاء بشكل كامل على السلطة في أفغانستان بعد هجوم خاطف باشرته منذ شهر مايو، وأوصلها إلى أبواب العاصمة كابول.