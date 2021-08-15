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ابنة سفير الاحتلال.. أول مولودة اسرائيلية في دبي منذ التطبيع!

ابنة سفير الاحتلال.. أول مولودة اسرائيلية في دبي منذ التطبيع!
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصبحت ميا ستولمان، ابنة رئيس سفارة الاحتلال الإسرائيلي في إمارة دبي، أول مولود "إسرائيلي" في الإمارات، منذ توقيع اتفاق التطبيع بين الطرفين في سبتمبر/ أيلول الماضي.

العالم - الاحتلال

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الأحد، أن "إيلان ستولمان، مسؤول السفارة الإسرائيلية في إمارة دبي، رزق بمولودة من زوجته، جاكي، أسماها ميا، وذلك بإحدى المستشفيات في دبي".

وأفادت الصحيفة بأن "طبيبة مسلمة من أصول أمريكية تولت القيام بالعملية القيصرية لزوجة إيلان ستولمان، لتصبح ابنته ميا، المواطن الإسرائيلي الأول الذي يولد في الإمارات، منذ توقيع السلام الإماراتي البحريني الإسرائيلي في الخامس عشر من سبتمبر/ 2020".

وأشار المسؤول في سفارة الإحتلال في إمارة دبي إلى أنه تلقى التهاني من مسؤولين بالإمارة، من بينهم قائد الشرطة الذي قدم للمستشفى لتهنئته، ووصف المولود الجديد بـ"الحدث التاريخي" حسب تعبيره.

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