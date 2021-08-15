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روسیا
ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: طالبان تؤكد دخولها القصر الرئاسي في كابول والسيطرة عليه
كرزاي يقول إن اللجنة تشكلت منعا لحدوث فوضى ولنقل السلطة سلميا
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي يعلن تشكيل لجنة مكونة من عبدالله عبدالله وحامد كرزاي وامير الحرب السابق قلب الدين حكمتيار
أ ف ب: نقل السفارة الفرنسية في كابول الى المطار
أ ف ب: باريس ترسل تعزيزات عسكرية في الإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان
ظريف: مبادرة الأخوة في المجلس التنسيقي وسائر القادة الأفغان يمكن أن تمهد للحوار ونقل السلطة سلميا واحلال السلام الشامل في أفغانستان
ظريف: العنف والحرب مثلهما كمثل الاحتلال لم ولن يؤديا إلى حلحلة المشكلات في أفغانستان
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر: الجمهورية الإسلامية ستواصل مساعيها للمصالحة في أفغانستان
اثنان من كبار قيادات طالبان في كابول: مقاتلو طالبان يدخلون قصر الرئاسة الأفغاني
مسؤولان في طالبان لرويترز: لن تكون هناك أي حكومة انتقالية في أفغانستان والحركة تتوقع تسلم السلطة كاملة
أ ف ب: نقل السفارة الفرنسية في كابول الى المطار
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.