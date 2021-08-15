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مكتب الصدر يصدر توجيهات خاصة لمقيمي المجالس الحسينية

مكتب الصدر يصدر توجيهات خاصة لمقيمي المجالس الحسينية
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أصدر مكتب زعيم التيار الصدري العراقي، مقتدى الصدر، في النجف الاشرف، اليوم الأحد، توجيهات لمقيمي المجالس الحسينية.

العالم - العراق

وجاء في الوثيقة ، "نحن نعيش ذكرى ثورة الإمام الحسين (ع)، المباركة ولأننا نعد أنفسنا محبين وموالين لأهل البيت (ع) ونتوسل إلى الله تعالى بهم من خلال إحياء أمرهم وإقامة مجالسهم المباركة وذكرهم العطر والحرص على ديمومتها، ينبغي علينا العمل على توفير الأجواء الملائمة في ظل الظروف الصحية الحالية، لذلك نرجو من مقيمي المجالس الحسينية ومرتاديها الالتزام بأربعة شروط".

وأشار إلى أن الشروط هي "التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات، جلب بطاقة التلقيح وكل من لا يملكها ليس من حقه الحضور، الحضور بعدد محدود تحقيقاً للتباعد الاجتماعي".

فيما يلي نص الوثيقة:

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