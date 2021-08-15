سماع دوي رصاص وأنباء عن حريق بمطار العاصمة الأفغانية

العالم - افغانستان

وكشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن مسلحي حركة "طالبان" الأفغانية دخلوا القصر الرئاسي في العاصمة "كابول"، بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن قيادات في "طالبان" تأكيدها صحة الأنباء عن سيطرة الحركة على القصر الرئاسي.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مراسلها في العاصمة إلى أن مسلحي "طالبان" دخلوا "كابول" بسلام، ولفتت إلى سماع دوي الرصاص في بعض الأماكن دون ورود أنباء عن اشتباكات أو احتشاد القوات الحكومية في مناطق محددة لمنع وصول المسلحين إليها.

في ذات الصدد، منع الطيران المدني البريطاني، الطائرات الخاضعة لإشرافه من التحليق في أجواء أفغانستان، نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية في الوقت الحالي، حسبما ذكرت مصادر إخبارية.