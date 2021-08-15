الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

إثيوبيا تعلن مقتل 170 مسلحا خططوا لتعطيل بناء سد النهضة

إثيوبيا تعلن مقتل 170 مسلحا خططوا لتعطيل بناء سد النهضة
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

زعمت منطقة بني شنقول-قمز في غرب إثيوبيا في بيان "مقتل أكثر من 170 “عنصرا مناهضا للسلام" دخلوا البلاد من السودان".

العالم - افريقيا

وأضاف البيان أن المسلحين خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبى الكبير.

وأثار السد الإثيوبي الذى تبلغ تكلفته 8ر4 مليار دولار مخاوف في بلدي المصب، مصر والسودان.

وفي العام الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في هجمات في منطقة بني شنقول-قمز استهدفت أفرادا من مجتمعات أمهرة وأورومو وشيناشا.

وذكر البيان الذي صدر السبت أن مسلحین من جبهة تحرير شعب تيغراي كانوا من بين القتلى فى القتال الذى استمر حتى يوم الجمعة.

ووصفت الحكومة الإقليمية المسلحين بأنهم "عناصر مناهضة للسلام" و"عملاء لجبهة تحرير شعب تيغراي" فيما يبدو انه يشير الى ان الجبهة تدعم جماعات في أجزاء أخرى من البلاد ضد الحكومة .

روابط ذات صلة

السيسي ومدير الاستخبارات الأمريكية يبحثان ملف سد النهضة

حكومة إثيوبيا تعلن أنها تواجه تحالفا يحمل رسائل "مدمرة"

جماعة مسلحة تعلن تحالفها مع قوات تيغراي ضد حكومة إثيوبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

طالبان: لن ننتقم من أحد في العاصمة الأفغانية

أول تعليق من حزب الله حول حادثة عكار

مشفى دمشق تقدم الأدوية البيولوجية مجاناً رغم تكلفتها الباهظة

حرائق كبيرة في جبال القدس وإخلاء للمستوطنين

لبنان: إعلان غدأً الإثنين يوم حداد وطني على ضحايا إنفجار التليل في عكار

مسجدي للعالم: القوات العراقية قادرة بشکل قوي علی ضمان أمن بلدها