إثيوبيا تعلن مقتل 170 مسلحا خططوا لتعطيل بناء سد النهضة

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وأضاف البيان أن المسلحين خططوا لإحداث إرهاب وقتل مدنيين وتعطيل بناء إثيوبيا لسد النهضة الإثيوبى الكبير.

وأثار السد الإثيوبي الذى تبلغ تكلفته 8ر4 مليار دولار مخاوف في بلدي المصب، مصر والسودان.

وفي العام الماضي، قتل أكثر من 100 شخص في هجمات في منطقة بني شنقول-قمز استهدفت أفرادا من مجتمعات أمهرة وأورومو وشيناشا.

وذكر البيان الذي صدر السبت أن مسلحین من جبهة تحرير شعب تيغراي كانوا من بين القتلى فى القتال الذى استمر حتى يوم الجمعة.

ووصفت الحكومة الإقليمية المسلحين بأنهم "عناصر مناهضة للسلام" و"عملاء لجبهة تحرير شعب تيغراي" فيما يبدو انه يشير الى ان الجبهة تدعم جماعات في أجزاء أخرى من البلاد ضد الحكومة .