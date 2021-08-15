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أول تعليق من حزب الله حول حادثة عكار

أول تعليق من حزب الله حول حادثة عكار
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

أصدر حزب الله بياناً تقدم فيه بالعزاء لأهالي عكار وقراها وعوائل الشهداء الذين قضوا بانفجار صهريج الوقود فجر اليوم، أملاً أن تشكل هذه المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل ‏حكومة تكون المدخل لإخراج اللبنانيين من الأزمات الخطيرة التي تعصف ‏بهم.

العالم_لبنان

وجاء في البيان التالي:

يتقدم حزب الله من قيادة الجيش وأهالي منطقة عكار وقراها ومن عوائل ‏الشهداء الذين قضوا في انفجار صهريج الوقود في منطقة عكار من ‏مدنيين وعسكريين بأحر التعازي والمواساة ويسأل الله الرحمة للشهداء ‏وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى ‏بالشفاء العاجل.‎

ويأمل حزب الله ان تشكل هذه المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل ‏حكومة تكون المدخل لإخراج اللبنانيين من الأزمات الخطيرة التي تعصف ‏بهم.

ويشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم وتلاحمهم ‏لعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد.

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