أول تعليق من حزب الله حول حادثة عكار

العالم_لبنان

وجاء في البيان التالي:

يتقدم حزب الله من قيادة الجيش وأهالي منطقة عكار وقراها ومن عوائل ‏الشهداء الذين قضوا في انفجار صهريج الوقود في منطقة عكار من ‏مدنيين وعسكريين بأحر التعازي والمواساة ويسأل الله الرحمة للشهداء ‏وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما يسأله تعالى ان يمن على الجرحى ‏بالشفاء العاجل‎.‎

ويأمل حزب الله ان تشكل هذه المأساة الوطنية دافعاً قوياً لتسريع تشكيل ‏حكومة تكون المدخل لإخراج اللبنانيين من الأزمات الخطيرة التي تعصف ‏بهم‎.

ويشدد حزب الله على ضرورة تكاتف اللبنانيين وتضامنهم وتلاحمهم ‏لعبور هذه المحنة التي تمر بها البلاد‎.