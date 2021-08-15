التربية اليمنية: إستعداد غير مسبوق للعام الدراسي الجديد رغم المعاناة + فيديو

العالم – اليمن

وفي حوار مباشر مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "المشهد اليمني" أشار محمد غلاب إلى أن العدوان السعودي الإماراتي منذ 7 سنوات أثر بشكل مباشر من خلال الاستهداف المباشر للميدان التربوي بالقصف والغارات التي استهدفت المدارس.

وأكد أنه و: رغم المعاناة والإشكالات الكبيرة جدا، لكن بفضل الله تعالى إستعد أولياء الأمور والطلاب والطالبات ووالديهم والمعلمون لبدء العام الدراسي بشكل غير مسبوق.

وصرح: سيكون هذا العام العام التعليمي بإذن الله من أجل الارتقاء بالعمل التربوي وتحرير الأفكار وألا يكون أبناءنا عرضة للتجهيل من قبل العدو ومرتزقته الذين حيث يتحركون بكل قوة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم اليمنية أنه ومنذ بدء العدوان حتى الآن تم استهداف المدارس والبنية التحتية التعليمية بشكل مباشر، مبينا أن الاستهدافات من قبل العدوان بلغت 3700 مدرسة.

ولفت إلى أن ذلك ترتب عليه نزوح أكثر من مليون و900 ألف طالب وطالبة و 90 ألف معلم ومعلمة، وأضاف: هذا يضعنا أمام تحديات كبيرة حيث يشكل النزوح ضغطا كبيرا جدا على المناطق التي تتواجد فيها مدرسة وتم النزوح إليها.

كما أضاف أن من التحديات الأخرى هو إعادة التوزيع للقوى العاملة في الميدان التربوي، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، وتوفير السكن لهذا العدد المهول من النازحين، ناهيك عن التحدي الأكبر أي المرتبات.

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