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ترکیا
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي: ندعم بقوة إجراء الانتخابات في العراق ونتمنى مشاركة جميع المكونات العراقية فيها
السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي: موقف الجمهورية الاسلامية تجاه الانتخابات العراقية هو موقف دعم واسناد
ايرج مسجدي: المفاوضات بين ايران والسعودية في العراق تناولت فتح سفارتي البلدين ونتمنى التوصل إلى نتائج ايجابية خلال الجولات المقبلة
ايرج مسجدي: اقيمت عدة جولات من المفاوضات بين ايران والسعودية في العراق وتوقفت بشكل موقت بسبب انتقال السلطة في إيران
ايرج مسجدي: إيران تدين أي خطوة عدوانية حيال البعثات الدبلوماسية في العراق وهي تبرر إطالة التواجد الأجنبي في هذا البلد
السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي: القوات العراقية قادرة على ضمان أمن العراق
السفير الإيراني في العراق: الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي شأنا عراقيا داخليا ولا تتدخل فيه
ايرج مسجدي: على دول المنطقة أن تستعد لتحمل مسؤولياتها في تأمين الحماية اللازمة لأمنها الاقليمي عقب الانسحاب الأميركي
ايرج مسجدي: طهران ترفض بشكل صريح أي وجود أميركي في المنطقة وخاصة في العراق
السفير الإيراني في العراق: العلاقات الإيرانية العراقية جيدة ونتوقع تطويرها وتعزيزها بشكل كبير في ظل حكومة الرئيس ابراهيم رئيسي
السفير الإيراني في العراق: الحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي شأنا عراقيا داخليا ولا تتدخل فيه
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش
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