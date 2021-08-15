ميقاتي:ما حصل امام المبنى الذي اقطنه من اعمال شغب ليس حركة احتجاجية سلمية 

لعالم_لبنان

واعلن ميقاتي في بيان الليلة ان الانتخابات النيابية المقبلة من شأنها ان تعطي الناس حقهم في الاختيار والمحاسبة، قبلت التكليف بتشكيل حكومة من اولى مهماتها العمل على اجراء الانتخابات النيابية والبدء بالاصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية"، مشدداً على انه.

واقدم عدد من المحتجين على اقتحام منزل ميقاتي و أيضا منزل عضو كتلة المستقبل النيابية النائب طارق المرعبي في بيروت احتجاجاً على انفجار صهريج بنزين في عكار و قاموا بتكسيرواجهة منازل.

واعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان كل من قام بالاعتداء على حرمة المنازل اليوم سيتم توقيفه وفقا للقانون ولن نتوانى مستقبلًا عن ذلك.

هذا وسقط اكثر من 50 شخصاً ما بين قتيل وجريح جرّاء انفجار صهريج وقود في منطقة عكّار، في حين لم ترد اي تفاصيل دقيقة حول سبب الانفجار الذي وقع حتى الساعة.

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، في وقت لاحق، أنّ حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الأحد 15 آب، تلقّت غرفة عمليّات الصليب الأحمر اللبناني نداءً عن حصول إنفجار صهريج محروقات في منطقة التليل في عكار، فتوجّهت على الفور فرق الصليب الأحمر اللبناني إلى المكان، وبدأت عمليّات إخلاء ونقل الإصابات الحرجة، ومن ثمّ أجرت الفرق عمليّة مسح شامل للموقع، وتمكّنت حتّى هذه الساعة من إحصاء أكثر من 20 جثة ضحيّة و79 مصابًا (حروق بليغة وجروح وكسور)، نُقلوا جميعًا إلى مستشفيات المنطقة من خلال الصليب الأحمر اللبناني وبوسائل أخرى".

وأشار في بيان، إلى أنّ من ثمّ، نقلت فرق الصليب الأحمر اللبناني عددًا من المصابين في المسشفيات إلى مستشفيات أخرى توزّعت بين طرابلس وبيروت وجبل لبنان، وبلغ عدد المشاركين في عمليّات الإسعاف في الموقع 75 مسعفًا و24 سيّارة إسعاف، إضافةً إلى طواقم أخرى شاركت في عمليّات النقل من مستشفى إلى آخر".

ولفت الصليب الأحمر إلى أنّ من جهة أخرى، استنفرت مراكز نقل الدم في الصليب الأحمر اللبناني، حيث تمّت عمليّات سحب دم وتوزيع وحدات دم وبلازما على المصابين في المستشفيات من مركزي حلبا وطرابلس، وجرى توفير وحدات دم من مراكز نقل الدم في بيروت وجبل لبنان وصور، وبلغ عدد وحدات الدم الموزَّعة 169 وحدة دم وبلازما؛ وتابعت المراكز عمليات الإتصال بالمستشفيات المعنية من أجل توفير وحدات الدم في حال الحاجة.

العالم_لبنان