الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قيادات من حركة طالبان تدخل القصر الرئاسي الأفغاني في العاصمة كابول

الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن ولعبة الوقت انتهت

وسائل إعلام أفغانية: الرئيس غني وصل إلى سلطنة عمان

اعتقال ارهابيين اثنين تسللا من الحدود السورية الى العراق

ما هو دور الغابات في مكافحة تغير المناخ؟

ميقاتي:ما حصل امام المبنى الذي اقطنه من اعمال شغب ليس حركة احتجاجية سلمية 

'أبو مجاهد' يؤكد ان المقاومة الفلسطينية لديها أوراق قوة بمواجهة الاحتلال الاسرائيلي