السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن ولعبة الوقت انتهت

العالم - لبنان



وأكد السيد نصر الله: نضع أنفسنا ومؤسساتنا وإمكاناتنا في حزب الله في خدمة أهلنا في عكار ويجب أخذ العبرة مما جرى لمنع تكراره في أماكن أخرى.

وقال: بدل أن يتداعى المسؤولون السياسيون للملمة الجراح بدأ التراشق والشتائم والتوظيف السياسي،يجب أن تشكل عاملاً حاسماً للمعنيين من أجل تشكيل حكومة لأن البلد لم يعد يحمل.

وأفاد السيد نصر الله: أول رسالة من دماء الشهداء وأهلهم هو أن تشكل حكومة خلال يومين أو 3 أيام والبلد لم يعد يحتمل لذا يجب أن تشكل حكومة وعلى الجميع التضحية نحن في الإنهيار والفوضى والأمر يمكن أن يتطور إلى فوضى شاملة.