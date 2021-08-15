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السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن ولعبة الوقت انتهت

السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن ولعبة الوقت انتهت
الأحد ١٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال الامین العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله مساء اليوم الأحد إن ما حصل في عكار محزن ومؤلم لكل إنسان والمطلوب التحقيق في ملابسات حادثة عكار.

العالم - لبنان


وأكد السيد نصر الله: نضع أنفسنا ومؤسساتنا وإمكاناتنا في حزب الله في خدمة أهلنا في عكار ويجب أخذ العبرة مما جرى لمنع تكراره في أماكن أخرى.

وقال: بدل أن يتداعى المسؤولون السياسيون للملمة الجراح بدأ التراشق والشتائم والتوظيف السياسي،يجب أن تشكل عاملاً حاسماً للمعنيين من أجل تشكيل حكومة لأن البلد لم يعد يحمل.

وأفاد السيد نصر الله: أول رسالة من دماء الشهداء وأهلهم هو أن تشكل حكومة خلال يومين أو 3 أيام والبلد لم يعد يحتمل لذا يجب أن تشكل حكومة وعلى الجميع التضحية نحن في الإنهيار والفوضى والأمر يمكن أن يتطور إلى فوضى شاملة.

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السيد نصر الله: شكلوا حكومة بأي شكل وبأي ثمن ولعبة الوقت انتهت

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