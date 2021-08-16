الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم طالبان يقول إنه يرغب في مغادرة كل القوات الأجنبية قبل بدء إعادة الهيكلة

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اقامة الليلة الاولى من مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

طالبان: الحرب في أفغانستان انتهت ومستعدون للحوار

ترامب يدعو جو بايدن للاستقالة.. والسبب أفغانستان!

سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي يعلن استقالته لهذا السبب

واشنطن ترسل 1000 جندي إضافيين لدعم عمليات الإجلاء من كابل

السعودية تجلي جميع دبلوماسيها عن أفغانستان