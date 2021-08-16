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مصادر فلسطينية: وصول شهيدين الى المستشفى في جنين فيما لازال الاحتلال يحتجز شابين آخرين ولا تأكيد حول وضعهم الصحي

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

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