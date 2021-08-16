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استشهاد ثلاثة فلسطينيين هم كل من (صالح العمار، ورائد أبو سيف، ونور جرار) باشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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