في أول مباراة بعد رحيل ميسي.. برشلونة يسحق سوسيداد برباعية

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وسجل جيرار بيكي الهدف الأول لبرشلونة بضربة رأس في الدقيقة 19 ليسعد 20 ألف متفرج ظهروا في ملعب كامب نو لأول مرة في 17 شهرا، وأضاف مارتن بريثويت هدفين بواقع هدف في كل شوط ليعزز التقدم.

وبدا أن سوسيداد خرج من أجواء المباراة لكن البديل يولن لوبيتي قلص الفارق في الدقيقة 82، ثم سجل زميله المهاجم ميكل أويارزابال الهدف الثاني ببراعة من ركلة حرة ليتسبب في نهاية مثيرة للمباراة.

لكن سيرجي روبرتو لاعب برشلونة حسم الانتصار لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة من بريثويت، ليتحقق الفوز في أول مباراة بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان وعقب قضاء 21 عاما في النادي.