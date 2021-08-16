برامج التجسس الإسرائيلية والمخاطر (الجزء الاول)

العالم - نوافذ

وجاءت فضيحة بيغاسوس لتكشف المستور فالحكومات العربية التي وقعت مع الكيان الصهيوني اتفاقات سلام أبراهام هي الاكثر تورطاً في هذه الفضيحة التي تهز العالم.

فقد استخدمت البرامج التجسسية على مواطنيها وصحفييها وغرقت في صغائر الامور في ما العدو المشغل الاساس هو المستفيد الاكبر يبيع يشتري يتجسس يجمع ذات المعلومات يستثمر سياسيا واقتصاديا واستخباريا ويحصل على كم هائل من الاسرار.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا سلط الضوء على برامج التجسس الإسرائيلية والمخاطر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

الاستاذ ناجي - صفاء باحث السياسي

الاستاذ باقر كركي - خبير بالثقافة والاعلام الجديد

الاستاذ رياض الصيداوي - مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية