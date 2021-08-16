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برامج التجسس الإسرائيلية والمخاطر (الجزء الثاني)

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

منذ قدم التاريخ كانت الخصوصية حقاً يقدسه الانسان ويحميه الدين، فحدود الاندماج لم تكن يوماً متعلقة بقدرة الحواس على الولوج الى حياة الاخرين بل برسم الخط الاحمر في غض الطرف وحفظ السر لكن مع بروز الذكاء الاصطناعي الذي جاء حاضناً لكل حواسنا الالكترونية ولكل وسائطنا السمعية والبصرية اضحينا كمن كلفأ مسترق النظر بصنع النافذة والستارة وهكذا فتح صانع التكنولوجيا نوافذ البشر على مصراعيها فتح برامجه ابواب التجسس واخترقت كل نوافذ الخصوصية واستحكمت على أدق التفاصيل.

العالم - نوافذ

وجاءت فضيحة بيغاسوس لتكشف المستور فالحكومات العربية التي وقعت مع الكيان الصهيوني اتفاقات سلام أبراهام هي الاكثر تورطاً في هذه الفضيحة التي تهز العالم.

فقد استخدمت البرامج التجسسية على مواطنيها وصحفييها وغرقت في صغائر الامور في ما العدو المشغل الاساس هو المستفيد الاكبر يبيع يشتري يتجسس يجمع ذات المعلومات يستثمر سياسيا واقتصاديا واستخباريا ويحصل على كم هائل من الاسرار.

برنامج نوافذ الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة حنان ضيا سلط الضوء على برامج التجسس الإسرائيلية والمخاطر.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق...

ضيوف الحلقة:

الاستاذ ناجي - صفاء باحث السياسي

الاستاذ باقر كركي - خبير بالثقافة والاعلام الجديد

الاستاذ رياض الصيداوي - مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية

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