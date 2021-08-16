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مسؤول أميركي: القوات الأميركية بمطار كابول اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

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