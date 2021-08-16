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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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افغانستان مراسل العالم: طالبان نشرت نقاط تفتيش في العاصمة كابول وقرب الحي الدبلوماسي
محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية يؤكدان استشهاد 4 فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة
محافظ جنين ووزارة الصحة الفلسطينية يؤكدان استشهاد 4 فلسطينين خلال مواجهات مسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها بالضفة
مسؤول أميركي: الرحلات الجوية العسكرية المنطلقة من كابول مخصصة فقط لنقل دبلوماسيين وموظفين أجانب وموظفين محليين بالسفارات
مسؤول أميركي: القوات الأميركية بمطار كابول اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية
ا ف ب: القوات الأميركية تطلق النار في الجو في مطار كابول حيث اجتاح حشد المدرج
طالبان تعلن انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول ورحيل القوات الأجنبية ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها
مصادر فلسطينية: الاحتلال الاسرائيلي يعلن احتجاز جثماني شهيدين ارتقيا في جنين ليرتفع عدد الشهداء إلى أربعة
مصادر فلسطينية: الإعلان عن اضراب شامل في مدينة جنين حدادا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا فجر اليوم ودعوات لاضراب عام في أنحاء الضفة الغربية
مصادر أفغانية: وصول الرئيس الافغاني اشرف غني الى سلطنة عمان بعد يوم على استيلاء طالبان على العاصمة كابول
مسؤول أميركي: القوات الأميركية بمطار كابول اضطرت لإطلاق النار في الهواء لمنع أفغان من الركض إلى المدرج لركوب طائرات عسكرية
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش
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2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.