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مراسل العالم: بعض الدول اشارت الى نقل الافغان الذين عملوا معهم

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

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