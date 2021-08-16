الكهرباء في لبنان الى اسواء.. وهذا هو السبب

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وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان اليوم الاثنين ، في بيان، انه عطفًا على بياني ​مؤسسة كهرباء لبنان​ السابقين تاريخ 14/8/2021 و15/8/2021، أعلنت المؤسسة أنه عند حوالي ​الساعة ​ الثامنة من مساء يوم الأحد حصل انقطاع عام للتيار الكهربائي عن كافة الأراضي اللبنانية وذلك بسبب انخفاض الذبذبة الى مستوى متدنٍ جدًا بشكل مفاجئ، حيث من المرجح أن يكون تدني الذبذبة ناتجاً عن التجاوزات التي تحصل في محطات التحويل الرئيسية الخارجة عن سيطرة المؤسسة بسبب التعديات الحاصلة عليها من قبل بعض المواطنين، وهو ما كنا قد حذّرنا منه في البيانين اللذين أصدرتهما المؤسسة صباح اليوم ويوم أمس والمشار إليهما أعلاه.

ولفتت الى انه في هذه الحالة، إذا لم يتم تمكين مؤسسة كهرباء لبنان من استعادة السيطرة على محطات التحويل الثمانية، وهي محطات الحرج، البسطا، ​صور​، ​بعلبك​، المصيلح، ​الزهراني​، وادي جيلو، و​النبطية​، ستجد المؤسسة صعوبة بالغة في إعادة التغذية الكهربائية إلى كافة المناطق اللبنانية، وعليه، تناشد المؤسسة ​القوى الأمنية ​ مجدداً التدخّل الفوري لاستعادة السيطرة على هذه المحطات، بغية الحؤول دون وقوع المحظور في استمرار وتجدد الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي في كافة الأراضي اللبنانية.