الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني: ندعم الشعب الأفغاني وإرادته كما دعمناه في السنوات الأربعين الماضية

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أوكامورا يعلق على التدخلات العسكرية الأمريكية في الدول الأخرى

العراق يخطط لاستيراد 18 مليون جرعة جديدة من لقاحات كورونا

كيف أنشت طالبان وما هو سر سيطرتها على أفغانستان؟

الخارجية الاميركية: الجيش يؤمّن مطار كابول ومحيطه 

الكهرباء في لبنان الى اسواء.. وهذا هو السبب

علماء يكشفون سر 'الأنوف المكسورة' بالتماثيل الفرعونية