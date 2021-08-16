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مراسل العالم : سقوط قتلى في مطار كابول بعد ان فتحت القوات الامريكية النار على المواطنين الذين حاولوا ركوب طائرات القوات الامريكية

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

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