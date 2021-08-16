الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد بطالبان يتحدث عن أوامر بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية

قائد بطالبان يتحدث عن أوامر بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية
الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال قائد بطالبان، اليوم الاثنين، إن الحركة أصدرت أوامر للمقاتلين بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية، مضيفا أن الحركة قالت لمقاتليها إنه لا ينبغي لهم ترهيب المدنيين.

العالم - أفغانستان

وأكد القائد، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لوكالة رويترز، أن من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم.

وتابع، "نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم".

وتشهد أفغانستان منذ مايو/ أيار الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة طالبان بعد بدء انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وخلال الأيام العشرة الماضية، بسطت طالبان سيطرتها على كافة أنحاء أفغانستان، لتتوج نجاحها الأحد بالاستيلاء على العاصمة كابول ودخول القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني إلى خارج البلاد.

من جهته، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، إنه غادر البلاد لمنع وقوع الكثير من القتلى وحقنا للدماء، مؤكدا أن حركة "طالبان" كانت مستعدة لشن هجوم دموي على العاصمة كابول من أجل الإطاحة به.

وفي تصريحات لمتحدث حركة طالبان، محمد نعيم، يوم الأحد، أكد أن الحرب انتهت في أفغانستان وأن هروب الرئيس لم يكن في الحسبان. مشيرا في الوقت ذاته إلى الحركة لا تريد أن تعيش في عزلة وترغب في بناء علاقات مع المجتمع الدولي.

روابط ذات صلة

الأمين العام للأمم المتحدة يحث طالبان على ضبط النفس 

قيادي بطالبان: سنعلن قريبا الإمارة الإسلامية

طالبان: الحرب في أفغانستان انتهت ومستعدون للحوار

بالفيديو.. طالبان تسيطر على كافة المؤسسات الحكومية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابة جندي عراقي برصاص قناصة عناصر 'داعش' في ديالى

اتساع الطوابير امام الافران في لبنان

أفغانستان.. ومسلسل العبث الأمريكي

شمخاني: سنواصل دعمنا للشعب الافغاني كما في الأعوام الـ40 الماضية

قائد بطالبان يتحدث عن أوامر بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية

الكاظمي يصل إلى نينوى على رأس وفد وزاري