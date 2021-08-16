اصابة جندي عراقي برصاص قناصة عناصر 'داعش' في ديالى

العالم-العراق

وقال مصدر أمني في المحافظة أمس الأحد (15 آب 2021) إن "هجوما بأسلحة قناصة شنه عناصر تنظيم داعش، على السرية الثالثة التابعة للفوج الثاني - اللواء الأول من الفرقة الأولى، في قضاء خانقين في محافظة ديالى".

وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن جرح جندي واحد فقط".

ويستغل عناصر التنظيم الارهابي ثغرات أمنية لشن هجماته من خلال المناطق المفتوحة في منطقة العظيم الممتدة إلى محافظتي كروك وصلاح الدين، فضلا عن طبيعتها الزراعية والبساتين الكثيفة التي يتخذ منها التنظيم ملاذا، في شمال شرق قضاء المقدادية، والجغرافية الوعرة في سلسلة جبال حمرين.