خروقات صهيونية للاراضي اللبنانية خلال شهر تموز/يوليو

العالم_لبنان

و نشر اليوم الاثنين المقاومة الاسلامية جدول الاعتداءات الصهيونية خلال الشهر الماضي كمايلي:

خرق جوي :6 طائرات تجسسية و 4 طائرات حربيية.

خرق بحري عدد 10.

خرق بري عدد 2

القاء قنابل مضيئة في عدد من البلدات اللبنانية.

مدفعية العدو تستهدف منطقة وادي حامول الجنوبية.

العدو يطلق قنبلة دخانية باتجاه راع في محلة بركة النقار.

قوة صهيونية تسرق 500 رأس ماعز في خراج بلدة كفرشوبا يعيده بعد حين.

ىورية معادية خطفت 100 رأس ماعز في خراج بلدة شبعا.

العدو يطلق النار في الهواء على شبان يلتقطون الصور على الحدود في منطقة ميس الجبل.

العالم_لبنان