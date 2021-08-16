الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١
٠٨:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

ا ف ب: ألمانيا ستنشر جنودا في أفغانستان لتأمين عمليات الإجلاء

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: تشابه الاحتلال و الانظمة العربية المتورطة بفضيحة بيغاسوس

زاخاروفا تعلق على سلوك الأمريكيين في مطار كابل

شهود: مقتل 5 أشخاص على الأقل في مطار كابول

بالفيديو.. حركة طالبان تسيطر على مطار قندهار

خروج خط نقل كهرباء في كركوك عن الخدمة بسبب عمل ارهابي

تزايد المصابين بعمر 30 والمتحورات قد تعيد معركة كورونا عاماً إلى الوراء