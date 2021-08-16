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إنطلاق موكب تشييع جثماني الشهيدين الفلسطينيين (صالح عمار) و (رائد أبو سيف) في جنين بالضفة الغربية بمشاركة جماهيرية كبيرة

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

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