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رويترز: موقع إخباري أوزبكستاني يعلن عن تحطم طائرة عسكرية أفغانية في أوزبكستان

الإثنين ١٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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